04 Августа 2021
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Экономика Санкт-Петербург Москва
Санкт-Петербург, Лахта-центр (2019) | Фото: Накануне.RU

"Газпром" официально переехал в Санкт-Петербург

"Газпром" официально сменил прописку. Изменения в ЕГРЮЛ появились 3 августа. Теперь в качестве адреса юрлица указан муниципальный округ Лахта-Ольгино, Лахтинский проспект, 2, к. 3 стр. 1. – здесь расположении небоскреб "Лахта-Центр", построенный как раз для размещения штаб-квартиры газового гиганта. Ранее "Газпром" был прописан в Москве на улице Наметкина,16, передает РБК.

Решение о переезде было утверждено собранием акционеров компании 25 июня.

Вопрос регистрации таких крупных компаний – это, прежде всего, вопрос налоговых отчислений, получаемых местным бюджетом. Так, в 2019 году отчисления "Газпрома" в бюджет Москвы составили 86 млрд руб.

Во время июньской "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что выступает "за перевод части головных офисов крупных компаний в регионы", в частности, в Сибирь. Он указал на тот факт, что прибыль компании получают за счет регионов, а налоги платят в Москве.

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Теги: газпром, юридический адрес, санкт-петербург, лахта-центр



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