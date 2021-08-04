Думала, что он сломан. В Магнитогорске пенсионерка украла шеринговый самокат

В Магнитогорске в отношении 62-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту кражи электросамоката одного из сервисов проката.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по Магнитогорску, пенсионерка думала, что самокат сломан. Она хотела его отремонтировать и отдать детям. Женщина не знала, что в городе развивается услуга по прокату самокатов.

Полицейские объяснили, что самокат стоимостью 80 тыс. руб. не сломан и является чужим имуществом. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

В полиции напомнили, что самокаты оснащены сигнализацией, системой, позволяющей установить его местонахождение.