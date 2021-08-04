04 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят лжесиловиков: требовали с мужчины 400 тысяч за "прекращение дела"

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело целой банды мошенников. Они выдавали себя за силовиков.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в октябре 2020 года члены группы решили получить с мужчины 400 тысяч рублей: для этого они имитировали его задержание полицейскими по подозрению в совершении преступления. Двое участников исполняли роли правоохранителей, а еще один фигурант, лично знакомый с потерпевшим, уговорил его обратиться к юристу. В роли же "юриста" выступил главарь банды, который и получил деньги от жертвы обмана.

Злоумышленники тщательно все продумали: к мужчине подослали неосведомленную об их планах девушку, которую впоследствии выдали за жертву изнасилования. Затем на "место преступления" явились лжеполицейские, которые предъявили уральцу удостоверение в красной обложке и заковали его в наручники. Потерпевший, поверив в реальность ситуации и грозящую ему уголовную ответственность, согласился заплатить за свое освобождение.

В последующие дни бандиты возили его по банковским организациям, заставляя подавать заявки на кредит, но он был одобрен только в одном банке и всего на 130 тысяч рублей. Тогда злоумышленники заставили жертву купить в рассрочку смартфон стоимостью около 60 тысяч и отдать им.

Через некоторое время мужчина начал догадываться, что его вводят в заблуждение, и пошел в полицию. После этого настоящие оперативники в течение нескольких дней задержали всех членов группы. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Теги: мошенники, суд, дело, полиция, Екатеринбург



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