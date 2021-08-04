04 Августа 2021
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Происшествия Украина
боевая граната Ф-1 (2016) | Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

"Просто достала жизнь": задержан мужчина, угрожавший взорвать правительство Украины гранатой

Силовики задержали мужчину, который в среду пришел в правительство Украины и угрожал взорвать гранату. Сейчас решение о его дальнейшей судьбе принимает Генпрокуратура.

Между тем, глава полиции Игорь Клименко сообщил журналистам, что граната у мужчины в руках была боевой, она могла причинить вред и людям, и зданию правительства.

"Мы занимаемся расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, ст.147 – захват заложников, до 15 лет", - сообщил Клименко.

Глава полиции добавил, что задержанный не выдвигал никаких требований: "Говорил, что его просто достала жизнь".

По данным СМИ, мужчина является ветераном батальона "Айдар" (сапер) и участвовал в военных действиях в Донбассе, был контужен.

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Теги: граната, угроза, правительство украины



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