04 Августа 2021
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Юрий Семин (2019) | Фото: Накануне.RU

Сёмин заменил Карпина на посту главного тренера "Ростова"

Юрий Сёмин назначен главным тренером футбольного клуба "Ростов".

Как сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 74-летним специалистом подписан на 2 года.

Напомним, что в понедельник пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, возглавивший в прошлом месяце сборную России по футболу. Причина - невозможность совмещать работу в сборной и клубе.

В первую очередь Сёмин известен по своей работе в московском "Локомотиве". Вместе с "железнодорожниками" он трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и шесть раз приводил команду к победе в Кубке России. Кроме этого, специалист работал в московском и киевском "Динамо", а также возглавлял сборную России.

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Теги: футбол, Ростов, Юрий Сёмин, тренер, назначение, Валерий Карпин



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