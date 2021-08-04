Сёмин заменил Карпина на посту главного тренера "Ростова"

Юрий Сёмин назначен главным тренером футбольного клуба "Ростов".

Как сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 74-летним специалистом подписан на 2 года.

⚡️ Юрий Сёмин – главный тренер «Ростова»



Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года: https://t.co/n3MD24824D pic.twitter.com/YbESG0zX9o — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021

Напомним, что в понедельник пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, возглавивший в прошлом месяце сборную России по футболу. Причина - невозможность совмещать работу в сборной и клубе.

В первую очередь Сёмин известен по своей работе в московском "Локомотиве". Вместе с "железнодорожниками" он трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и шесть раз приводил команду к победе в Кубке России. Кроме этого, специалист работал в московском и киевском "Динамо", а также возглавлял сборную России.