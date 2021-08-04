04 Августа 2021
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сбитый велосипедист, велосипед, подросток (2021) | Фото: vk.com/gibdd72

Водитель "Рено" в Тюмени сбил школьника на велосипеде и потребовал с него деньги

Сегодня в Тюмени произошло ДТП с участием велосипедиста - 15-летнего школьника и автомобиля "Рено", которым управлял 24-летний водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла утром, на въезде во двор дома по ул. Пермякова, 50. Автомобиль сбил школьника. Подросток, по предварительным данным, получил ушибы. Водитель, заметив, что поврежден бампер его машины, потребовал со школьника деньги - в качестве возмещения ущерба. Мальчик перечислил ему на карту 600 руб. и водитель "Рено" уехал с места ДТП.

Ребенок обратился в больницу. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, позвонили ему и предложили вернуться на место наезда на школьника. На месте ДТП водитель заявил, что не понял, что сбил школьника, предложил довезти его до дома, но велосипедист отказался.

сбитый велосипедист, велосипед, подросток(2021)|Фото: vk.com/gibdd72

Молодой человек считает, что велосипедист должен был спешиться, а теперь у его машины поврежден бампер.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя "Рено" административный материал за оставление места ДТП. С 2020-го года он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение перевозки людей и другие.

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Теги: ДТП, водитель, велосипед, школьник, бампер



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