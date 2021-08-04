Из 900 тысяч членов российских избиркомов полностью вакцинированы 40%

В России полностью вакцинировались от коронавируса около 47% всех членов избирательных комиссий (все уровни), сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Всего в системе работает около 900 тыс. человек.

По словам Памфиловой, 40 субъектов перешагнули отметку в 50% вакцинированных, есть субъекты, вакцинировавшие свыше 80% членов комиссий.

Ранее Памфилова призвала всех участников выборов, в том числе кандидатов и наблюдателей, вакцинироваться до сентябрьских выборов, которые в этом году будут трехдневными.