"Над ЦИК не страшно издеваться – мы безобидны и в суд не пойдем" - Памфилова

В Центральной избирательной комиссии прокомментировали возмущение ряда партий снятием их кандидатов с выборов. В ЦИКе признают, что "законодательство серьезно изменилось, появились новые основания для отказа [в регистрации]". "Закон есть, нравится он кому-то или нет", - заявила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.

"Некоторые политики, не до конца разобравшись в процедуре и порядке регистрации, делают неточные, мягко говоря, заявления, вводя граждан в заблуждение, наращивая градус ненависти к ЦИК", - переживает глава Центризбиркома.

"Когда мы регистрируем списки, я всегда спрашиваю представителя партии, есть ли у него вопросы. Что мы слышим? Нет, спасибо, благодарим за кропотливую работу. А потом мы слышим, как их коллеги начинают заявлять про незаконные отказы", - добавила Памфилова.

Она перечислила длинный список ведомств, в которые ЦИК обращается за данными о кандидатах. Сама комиссия искать эти данные не имеет права, как и не может по своему желанию оспаривать предоставленные данные. Тем не менее, в Центризбиркоме признают, что иногда бывают и ошибки, и коллизии, которые может решить суд. "Есть случаи небесспорные. И, вероятно, суд может их оспорить. Надо просто обратиться в суд. Мы обязательно поможем написать заявление, предоставим данные, приходите", - добавила Памфилова.

Первый зампред ЦИКа Николай Булаев заметил, что представители "Яблока" называют отказ в регистрации двух кандидатов (в частности, Андрея Пивоварова) "филькиной грамотой" и заявляют, что никаких доказательств ЦИК не предоставила. "Но мы имеем документы, в которых "Яблоко" нас уведомляет, что Пивоваров – это лицо, аффилированное с иностранным агентом. И там есть подписи представителей партии. Нам это тоже считать филькиной грамотой?", - спросил Булаев.

"Над ЦИК не страшно издеваться – мы безобидны, нас не страшно шельмовать по любому поводу, это не страшно, тем более мы стараемся не опускаться до такого уровня, в суд не подаем", - с обидой заключила Памфилова.