В Нижневартовске спорткомплекс, где тренируется Олимпийский чемпион по тхэквондо, получит новое оборудование

Нижневартовский спорткомплекс "Арена", где занимается олимпийский чемпион Максим Храмцов, в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни", который входит в нацпроект "Демография", получает новый спортивный инвентарь, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Часть оборудования и инвентаря мы уже получили, часть – ещё в процессе поставок. Обновим маты, скакалки, боксерские груши, беговые дорожки, теннисную пушку, тренажёры для пловцов и многое другое. В том числе приобретается инвентарь для секции тхэквондо. Всего на обновление материально-технической базы было направлено свыше 2 млн руб.", - уточнил директор МАУ Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва" Кирилл Березин.

Во время своего визита в спорткомплекс "Арена" Максим Храмцов пообщался с ребятами, которые здесь тренируются, раздал автографы. От имени губернатора Югры Натальи Комаровой чемпиона поздравил председатель думы Югры Борис Хохряков.

"В первую очередь, хочу поблагодарить за победу на Олимпиаде своего отца, - сказал ранее Максим Храмцов журналистам. – Сложнее всего далось ожидание поединков. Выступать на ринге легче. Я очень хотел завоевать "золото" и сделал это. Собираюсь участвовать в следующих Олимпийских играх, буду готовиться, ведь новые старты уже через три года".