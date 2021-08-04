Единственная российская каратистка на Олимпиаде не выступит в Токио из-за положительного теста на коронавирус

Единственная российская каратистка на Олимпийских играх в Токио не выступит на соревнованиях из-за теста на коронавирус.

Как сообщает Федерация каратэ России, у Анны Чернышёвой обязательный для всех участников ОИ тест на СOVID-19 оказался положительным. Контрольный тест оказался таким же неутешительным.

Чернышёва была единственной представительницей России (в Токио - команда Олимпийского комитета России) на первом в истории олимпийском турнире по каратэ. Завтра спортсменка должна была выступить в кумите (свободном спарринге) в весовой категории до 55 килограммов.