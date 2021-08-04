10 миллионов за 500 рублей. Екатеринбуржец выиграл крупный приз, купив лотерейный билет

3 августа житель Екатеринбурга внезапно разбогател на 10 млн руб., выиграв в лотерее "Рапидо". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Столото". Несмотря на то, что результаты розыгрыша были объявлены еще вчера, счастливчик еще не обратился в лотерейный центр за суперпризом.

Билет удачливый свердловчанин приобрел за 500 руб. и смог угадать все числа комбинации, отметив в первом поле 14, 13, 9, 11, 1, 19, 4, 16 и 3 - во втором. Напомним, что самый крупный выигрыш от "Столото" был разыгран еще в январе и насчитывал 56,6 млн руб. Тогда в один момент миллионером стал житель Омской области.