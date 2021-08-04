На белорусско-литовской границе убит мигрант из Ирака

На белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони скончался от ранений мужчина неславянской внешности, предположительно, гражданин Ирака. Белорусские пограничники сообщают, что нашли молодого человека, возвращавшегося из Литвы, в тяжёлом состоянии

"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)" — сообщает Belta.

Расследование этого происшествия находится на контроле у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Власти страны намерены найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила пограничникам возвращать мигрантов в Беларусь, предлагая им пересекать границу и просить убежища на официальных погранпунктах. Вчера, как сообщает литовское информагентство Delfi, было задержано и выдворено в Белоруссию 35 мигрантов.