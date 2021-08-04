04 Августа 2021
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Участницы конкурса &quot;Мисс Екатеринбург&quot; (2021) | Фото: организаторы конкурса &quot;Мисс Екатеринбург&quot;

"Мы были к этому готовы": финал "Мисс Екатеринбург-2021" пройдет онлайн

Финал конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2021" пройдет в онлайн-формате второй год подряд.
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Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой. Будущую королеву красоты объявят 14 августа в День города во время онлайн-трансляции празднования.

"Мы были готовы к такому развитию событий. Но, несмотря на это, и финалистки, и команда, безусловно, расстроены. Эмоции живого выступления сложно заменить, однако мы постараемся максимально раскрыть потенциал конкурсанток и показать все, чему научились участницы за время подготовки, в финальных роликах. Вне зависимости от формата финала уровень подготовки не снижается", - прокомментировала ситуацию директор конкурса Светлана Петракова.

В День Екатеринбурга во время праздничной трансляции жюри вместе со всеми горожанами увидят конкурсные видеоролики, которые помогут им принять окончательное решение о выборе главной красавицы. По традиции, имя победительницы объявит действующий мэр города. А в выборе "Мисс зрительских симпатий" в этом году смогут принять участие все горожане, следящие за конкурсом в прямом эфире.

Напомним, ранее на "Мисс Екатеринбург-2021" отобрали 16 финалисток. В этом году главную красавицу столицы Урала выберут в 24-й раз.

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Теги: Мисс Екатеринбург, онлайн, конкурс, День города



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