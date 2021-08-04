04 Августа 2021
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Общество Свердловская область
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

837 свердловчан в тяжелом состоянии из-за коронавируса: 507 в реанимации, 413 на ИВЛ

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса среди населения Среднего Урала превысило отметку в 109 тыс., включая 511 новых случаев заражения. Зафиксированное количество заболевших в регионе достигло 109 тыс. 498 человек.

Помимо этого продублировался антирекорд по количеству смертей среди covid-зараженных. Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, зарегистрировано еще 23 случая, что увеличивает печальную статистику до 4 тыс. 446 человек. В противовес, за последние сутки было выписано 467 свердловчан. Таким образом, 101 тыс. 668 уральцам удалось победить болезнь.

На данный момент в тяжелом состоянии находится 837 человек. Из них 507 в реанимации, а 413 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 7 тыс. 41 человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом. Положительный тест пришел в воскресенье и с тех пор чиновник находится дома на амбулаторном лечении. Как рассказал сам Бидонько, он находится в "нормальном состоянии".

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Теги: коронавирус, статистика, зараженные



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