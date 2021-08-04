Средства на покупку УДС "Молот" будут внесены в уставный капитал КРПК

Средства на покупку УДС "Молот" будут внесены в уставный капитал Корпорации развития Пермского края (КРПК), передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующие поправки содержатся в проекте закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 г. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание. Согласно документу, в уставный капитал КРПК будет передано 284,4 млн руб. В пояснительной записке сказано, что эти средства выделяются КРПК на приобретение УДС "Молот" на ул. Лебедева, 13.

Отметим, что УДС "Молот" был выставлен на торги в рамках банкротства "Мотовилихинских заводов". Начальная цена объекта составила 702,1 млн руб. Торги назначены на 9 августа.