04 Августа 2021
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Средства на покупку УДС "Молот" будут внесены в уставный капитал КРПК

Средства на покупку УДС "Молот" будут внесены в уставный капитал Корпорации развития Пермского края (КРПК), передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующие поправки содержатся в проекте закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 г. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание. Согласно документу, в уставный капитал КРПК будет передано 284,4 млн руб. В пояснительной записке сказано, что эти средства выделяются КРПК на приобретение УДС "Молот" на ул. Лебедева, 13.

Отметим, что УДС "Молот" был выставлен на торги в рамках банкротства "Мотовилихинских заводов". Начальная цена объекта составила 702,1 млн руб. Торги назначены на 9 августа.

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Теги: УДС Молот, КРПК, уставный капитал, дворец спорта



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