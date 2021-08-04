В Магнитогорске будут судить педофила, заразившего ребенка ВИЧ

В Магнитогорске будут судить 30-летнего местного жителя по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика и заражение его ВИЧ-инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Вину он признал. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.