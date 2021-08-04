Депутат ЗакСО: Наш любимый закон - об административных правонарушениях

Сегодня в Екатеринбурге подвели итоги деятельности Законодательного собрания Свердловской области созыва 2016-2021 годов. О своей работе отчитался председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин.

"Один из любимых законов нашего комитета - закон об административных правонарушениях. Почему любимых? Да потому, что мы были вынуждены в самом начале этого созыва создать постоянно работающую рабочую группу, чтобы рассматривать те проблемы, которые возникают", - рассказал Никитин на пресс-конференции в среду.

Он назвал две из них. Первая - это "эпопея с парковками на газонах".

"Мы выслушивали предложения территорий. Знали тех, кто против разработки этих законов, причем не просто против - нам пришлось пройти все суды, вплоть до Верховного. Трижды мы были вынуждены в судах решать данные вопросы. В конце концов, нас услышали Федерация и Конституционный суд, который поддержал наши идеи. Для того, чтобы наводить порядок в городе, иногда необходимо принимать определенные ограничительные меры", - заявил парламентарий.

По его словам, второй момент - это пандемия коронавируса.

"Когда она началась, встал вопрос - что сделать и как ограничить. Когда мы внесли изменения в административный кодекс и ввели штрафы, то сразу говорили - это не для того, чтобы пополнить областной бюджет. Это для того, чтобы привлечь внимание к данной ситуации, насколько она сложна, серьезна и необходимо принимать все меры, в том числе и наказания", - добавил Владимир Никитин.

Напомним, созыв Законодательного собрания Свердловской области 2016-2021 годов завершил свою работу. Выборы в региональный парламент состоятся осенью этого года.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня в ЗакСО рассказали, когда в регионе стоит ожидать снижения цен на овощи.