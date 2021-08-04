04 Августа 2021
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Общество За рубежом
Вакцинация в Китае (2020) | news.china.com

В Китае сделали более 1,7 млрд прививок от коронавируса

В Китае медики сделали уже более 1,7 млрд прививок от коронавируса, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Только за последние сутки введено более 19,7 млн доз вакцины.

В Китае эпидемиологи считают границей формирования коллективного иммунитета показатель в 80-85% населения (это более 1 млрд человек).

Напомним, ранее США отчитались о вакцинации хотя бы одним компонентом 70% населения. Страна собиралась достичь этого показателя на месяц раньше. На прошлой неделе о достижении этой цифры сообщили власти ЕС, они планируют до начала осени вакцинировать 70% населения двумя дозами вакцины.

В России пока вакцинировано не более 30 млн человек.

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Теги: китай, вакцинация, коллективный иммунитет



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