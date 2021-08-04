Роскосмос объяснил инцидент с "Наукой" - модуль "не поверил стыковке"

В "Роскосмосе" заявили, что нештатное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля "Наука", пристыковавшегося к Международной космической станции (МСК) несколько дней назад, было вызвано срабатыванием системы безопасности, посчитавшей, что модуль находится в свободном полете.

"Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался", — сказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев телеканалу "Россия 24".

По его словам, когда приводили в исходное систему управления модуля, система управления решила, что она еще "в свободном полете", сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод.

В причинах разбирается комиссия. Инцидент с двигателями не нанес повреждений МКС.

Напомним, "Наука" летела к станции три дня, она должна была пристыковаться к порталу, к которому раньше был пришвартован модуль "Пирс" (его отстыковали и он сгорел в атмосфере, осколки его упали в Тихий океан).

В какой-то момент на модуле "Наука" произошло нештатное включение двигателей. Из-за этого МКС развернулась на 45 градусов. Чтобы компенсировать это движение, пришлось использовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс", которые также пристыкованы к российскому сегменту МКС.

Из-за инцидента с "Наукой" NASA пришлось отложить старт корабля Starliner.