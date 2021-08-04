Центральноафриканские общественники осудили нападки ангажированных СМИ на россиян

Члены общественных организаций ЦАР выступили против ангажированных СМИ, публикующих байки про российских инструкторов.

Лидер центральноафриканского гражданского движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи уверен, что профранцузские СМИ распространяют фейки о российских специалистах с целью подрыва отношений между Банги и Москвой.

«Некоторые частные СМИ поддерживают кампанию, финансируемую французским послом Жан-Марком Гросгурином, которая направлена на порчу имиджа россиян», — заявил Косимачи.

По его словам, существует план по дезинформации населения, который предполагает массовое распространение лживых печатных материалов и брошюр, а также максимальное распространение этих статей не только в ЦАР, но и за рубежом.

Косимачи уверен, что причина информационной кампании против россиян - это паника в Париже, вызванная укреплением отношений между ЦАР и Россией. В своих материалах французские журналисты называют инструкторов «ЧВК Вагнера» для придания статьям скандальности.

Франция намерена омрачить демократический режим президента страны Фостен-Арканжа Туадера, полагает Косимачи.

Также общественники уверены, что Париж виновен в нападении, которое совершили боевики на жителей коммуны Куки в префектуре Уам.

«Мы знаем из достоверных источников, что преступление, совершенное против мирного населения в 12 км от Босангоа — работа Франции. Эта террористическая акция направлена на продление оружейного эмбарго и дискредитацию наших российских союзников», - заключил общественник.