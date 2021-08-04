Рыба в реке в Челябинской области погибла из-за жары

В Рыбнадзоре назвали причину замора рыбы в реке Ай в Златоусте. Рыба погибла по естественным причинам.

Напомним, рыбаки обнаружили, что берега реки Ай по обе стороны завалены рыбой. На небольшом участке у моста насчитали около 300 мертвых рыбин. По данному факту была проведена проверка.

"В связи с повышением температуры воды и активным цветением сине-зеленых водорослей в ночное время суток содержания кислорода, растворенного в воде резко снижается, что приводит к возникновению частичных заморов естественного характера, что и случилось на реке Ай", - говорится в ответе Рыбнадзора, который опубликовал "Гражданский патруль".