Свердловский вице-губернатор Бидонько заразился коронавирусом

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом. Информацию об этом он лично подтвердил в разговоре с корреспондентом Накануне.RU.

Положительный тест пришел Сергею Бидонько в воскресенье и с тех пор он находится дома на амбулаторном лечении. Как рассказал сам чиновник, он находится в "нормальном состоянии".

Напомним, что летом прошлого года Бидонько уже уходил на самоизоляцию в связи с подозрением на коронавирус. Диагноз был подтвержден у одного из членов его семьи, у самого же вице-губернатора в итоге тест показал отрицательный результат.