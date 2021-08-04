04 Августа 2021
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Политика Свердловская область
Сергей Бидонько (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский вице-губернатор Бидонько заразился коронавирусом

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заразился коронавирусом. Информацию об этом он лично подтвердил в разговоре с корреспондентом Накануне.RU.

Положительный тест пришел Сергею Бидонько в воскресенье и с тех пор он находится дома на амбулаторном лечении. Как рассказал сам чиновник, он находится в "нормальном состоянии".

Напомним, что летом прошлого года Бидонько уже уходил на самоизоляцию в связи с подозрением на коронавирус. Диагноз был подтвержден у одного из членов его семьи, у самого же вице-губернатора в итоге тест показал отрицательный результат.

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Теги: Бидонько, вице-губернатор, коронавирус, заражение



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