Глава ЕК: Для одобрения "Спутника V" регулятором ЕС недостаточно данных

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила причину задержки одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

По ее словам, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат.

Урсула фон дер Ляйен при этом отметила, что заявка в европейский регулятор была подана уже давно. "Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - цитирует ее РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия пояснила позицию по поводу COVID-сертификатов граждан республики Сан-Марино, в которой прививают от коронавируса – среди прочих – и российской вакциной "Спутник V".

По мнению ЕК, признание Евросоюзом "ковид-паспортов" третьих стран (к которым относится и карликовое Сан-Марино) не означает признания вакцин.