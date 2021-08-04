"Нам не надо столько мяса!": в Якутии домашний кот отогнал от хозяев медведя

Противостояние черного кота и бурого медведя снял на видео житель Якутии. Ролик про отважного домашнего питомца быстро распространился в сети.

Судя по всему, медведь пришел к месту отдыха компании друзей в лесу, но первым, кто его встретил, стал домашний кот.

"Вася, успокойся! Нам не надо столько мяса!" – комментируют хозяева кота за кадром. Кот принял боевую стойку, изогнул спину, но ни на шаг не отступил, пока медведь ходил вокруг, пытаясь подступиться к домашнему животному. Несколько раз у медведя даже не выдержали нервы: он дергался, замахивался лапой, но в итоге с котом решил не связываться и ушел.

"А ты ругаешь его за обои!" – говорит оператор хозяйке кота. "Это правда, обои он дерет в клочки", - констатирует женщина.