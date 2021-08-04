04 Августа 2021
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Медведь и кот. (2021) | Фото: t.me/r_chp

"Нам не надо столько мяса!": в Якутии домашний кот отогнал от хозяев медведя

Противостояние черного кота и бурого медведя снял на видео житель Якутии. Ролик про отважного домашнего питомца быстро распространился в сети.

Судя по всему, медведь пришел к месту отдыха компании друзей в лесу, но первым, кто его встретил, стал домашний кот.

"Вася, успокойся! Нам не надо столько мяса!" – комментируют хозяева кота за кадром. Кот принял боевую стойку, изогнул спину, но ни на шаг не отступил, пока медведь ходил вокруг, пытаясь подступиться к домашнему животному. Несколько раз у медведя даже не выдержали нервы: он дергался, замахивался лапой, но в итоге с котом решил не связываться и ушел.

"А ты ругаешь его за обои!" – говорит оператор хозяйке кота. "Это правда, обои он дерет в клочки", - констатирует женщина.

 

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Теги: кот, медведь, видео, животные



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