04 Августа 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
овощи, морковь (2017) | Фото: Накануне.RU

В ЗакСО рассказали, когда на Урале подешевеет "борщевой набор"

В Законодательном собрании Свердловской области рассказали, когда в регионе стоит ожидать спада цен на овощи.

Напомним, недавно в ЗакСО была сформирована рабочая группа по снижению цен на продукты так называемого "борщевого набора" - капусту, лук, картофель, морковь и свеклу. В нее вошли члены комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Возглавил группу депутат Сергей Никонов.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции, в этом году нетипично в летний сезон подорожал уральский "борщевой набор". Одной из причин, по его мнению, стали климатические условия весны и лета - было достаточно жарко. Депутат добавил, что после переговоров с торговыми сетями цены на морковь удалось снизить. Также были развернуты ярмарки, где овощи продавались дешевле, чем в магазинах.

Сергей Никонов(2019)|Фото: Накануне.RU

"Хочу заверить, что в среднесрочной перспективе мы выйдем на ситуацию, когда этот овощной набор будет внесен в перечень продуктов, где должна быть минимальная наценка. Где невозможна любая цена, на нее будет установлен предел. На сегодняшний момент у нас 24 продукта в таком перечне. Я уверен, что в ближайшее время, как только законодательные органы начнут работу, список будет на пять-семь наименований продуктов увеличен", - сообщил депутат, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, ранее в Свердловском УФАС объяснили рост цен на овощи в регионе.

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Теги: борщевой набор, цены, Никонов, ЗакСО



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