04 Августа 2021
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автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

Число курсантов автошкол, сдавших экзамен с первого раза, сократилось вдвое

Число курсантов автошкол, сдавших экзамен в ГАИ с первого раза, сократилось в два раза после изменений правил аттестации.

Напомним, с 1 апреля этого года курсанты демонстрируют навыки вождения не раздельно ("площадка", "город"), а вместе, выполняют маневрирование, отработанное на автодроме, в условиях реального городского трафика.

В среднем за 2020 год с первого раза экзамен сдали 26% кандидатов в водители, теперь этот показатель не превышает 13%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные МВД.

Особенностью экзамена является то, что учебный маршрут теперь держится в секрете, к нему невозможно подготовиться заранее. В ГИБДД говорят, что это и стало самой большой проблемой для кандидатов в водители.

Чаще всего экзаменуемые не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам движения, забывают включить (или включают не вовремя) сигналы поворота, а также пересекают сплошную линию разметку, паркуя автомобиль на стоянке (одно из упражнений).

При этом в апреле в автоинспекции заявляли, что со временем курсанты начнут сдавать экзамены лучше, мол, автошколы перейдут на подготовку по новым правилам. Но пока этого не произошло.

В МВД пообещали, что в регламент экзамена будут вноситься правки, но не концептуальные изменения: "нужны уточнения в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий".

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Теги: автошколы, экзамен, гибдд, курсанты



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