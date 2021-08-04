Новый Уренгой затянуло дымом: ямальские чиновники продолжают винить в том пожары в Якутии

Жители Нового Уренгоя в соцсетях жалуются на запах гари и смог в городе и в его окрестностях, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в городе и его окрестностях возгораний не зафиксировано. Источник появления дыма выясняется. Одна из версий появления смога в городе - дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре. Также власти предупредили об ухудшении видимости на дорогах.

Вчера глава Красноселькупского района Юрий Фишер также заявил, что вероятной причиной задымления района стали пожары в Якутии и Красноярском крае.

Однако отметим, что лесные пожары действуют и на территории региона.

В МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили об одном действующем лесном пожаре площадью 4,3 га. Пожар локализован. Накануне в ведомстве сообщали о действующем пожаре площадью 4 га. Всего зарегистрировано 53 очага возгорания (вчера было 50).

В департаменте природно-ресурсного регулирования сообщают, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует (локализовано) два природных пожара на площади 6,2 га работает 21 человек.