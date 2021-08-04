04 Августа 2021
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Происшествия Пермский край
Пермский пороховой завод (2016) | Фото: softcraze.com

Пермский пороховой завод оштрафован за пожар, в котором пострадали сотрудники предприятия

Пермский пороховой завод оштрафован за травмы работников предприятия, полученные во время пожара, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.
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На предприятии произошёл пожар, пострадали сотрудники. Проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Итог – завод оштрафован на 150 тыс. руб. Защитник предприятия обжаловал решение, требуя прекратить производство по делу, ссылаясь на малозначительность совершенного правонарушения.

Краевой суд установил, что обстоятельства и характер правонарушения говорят о наличии угрозы причинения вреда здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, что исключает возможность применения положений о малозначительности. Вердикт Кировского районного суда Перми, постановление утверждены в региональной инстанции. Решение вступило в законную силу.

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Теги: Пермский пороховой завод, пожар, штраф



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