Пермский пороховой завод оштрафован за пожар, в котором пострадали сотрудники предприятия

Пермский пороховой завод оштрафован за травмы работников предприятия, полученные во время пожара, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

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На предприятии произошёл пожар, пострадали сотрудники. Проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Итог – завод оштрафован на 150 тыс. руб. Защитник предприятия обжаловал решение, требуя прекратить производство по делу, ссылаясь на малозначительность совершенного правонарушения.

Краевой суд установил, что обстоятельства и характер правонарушения говорят о наличии угрозы причинения вреда здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, что исключает возможность применения положений о малозначительности. Вердикт Кировского районного суда Перми, постановление утверждены в региональной инстанции. Решение вступило в законную силу.