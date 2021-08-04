Пожар возле якутского села, откуда эвакуировали людей, вырос в восемь раз

Площадь природного пожара возле села Кылайы в Усть-Алданском районе Якутии за сутки увеличилась в восемь раз - с 300 до 2,5 тыс. га.

Угроза возникновения пожара в населенном пункте сохраняется - огонь находится на расстоянии одного километра от Кылайы.

Как передает ТАСС, эвакуация населения продолжается. Сообщалось, что возгорание пытаются ликвидировать лесничество, Якутлесресурс и местное население.

Кроме того, по последним данным, в Якутии лесные пожары подошли еще к девяти селам. Угроза домам в этих населенных пунктах немного спала, но по-прежнему сохраняется, пишетRegnum. Минобороны России направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в республике.