"Они потрясающие": Илон Маск высказался о российских ракетных двигателях

Глава компании SpaceX Илон Маск похвалил российских инженеров и их детище – ракетные двигатели, но при этом бизнесмен ставит целью и себе, и другим производителям снизить стоимость установок.

"Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция ракетного двигателя — это самая тяжелая часть работы. Это не так. Есть много хороших конструкций ракетных двигателей. Я провел много времени изучая российские — они потрясающие. Они [российские инженеры] давно производят жидкостные ракетные двигатели и создали уже в прямом смысле сотни различных конструкций", - сказал Маск в интервью изданию Everyday Astronaut.

Например, сейчас SpaceX работает над удешевлением производства двигателей Raptor. "Человечество может стать видом, обитающим на нескольких планетах, если мы сможем снизить себестоимость отправки тонны тяги на орбиту", - мечтает Маск.