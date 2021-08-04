"Свердловэнерго" направило более 2 миллионов на повышение качества энергоснабжения частного сектора в городе Ревде

Энергетики Западных электрических сетей филиала "Свердловэнерго" (входит в "Россети Урал") провели реконструкцию участков распределительной инфраструктуры в городе Ревде.

В районе Ревдинского кирпичного завода на участке улиц Бутовая и Новокирпичная, специалисты энергокомпании применили новую схему электроснабжения. Энергетики ввели новую комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА и заменили порядка 400 метров воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. В результате мероприятий улучшено качество электроснабжения более 40 домовладений. В другом районе города на улице Земляничная в ходе реконструкции был проведен перевод нагрузки потребителей на недавно введенную трансформаторную подстанцию "Летняя", заменен провод на участке линии напряжением 0,4 кВ. Улица Земляничная располагается в микрорайоне "Биатлон", на территории которого идет активное малоэтажное строительство.

При проведении работ в рамках проекта повышения качества электроснабжения в частном секторе был применен самонесущий изолированный провод, который обеспечивает безопасность работы энергообъектов для населения.

Объем финансирования реконструкции электросетевой инфраструктуры в Ревде на указанных объектах составил более 2 млн рублей.

До конца года в планы энергетиков входит провести модернизацию линейных объектов на улицах Парковая, Сочинская, Олимпийская, Шумкова, часть улицы 9-го Мая. Ревда входит в структуру Екатеринбургской агломерации, располагается в 50 км от столицы Среднего Урала. В городе расположено 13 крупных и средних промышленных предприятий.