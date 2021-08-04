04 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Объект культурного наследия, Дом Агапова, (2021) | Фото: ОНФ Челябинская область

ОНФ обратился в Генпрокуратуру из-за сноса объекта культурного наследия в Челябинске

В Челябинске активисты ОНФ обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой остановить работы на объекте культурного значения "Дом Агапова", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Общественники считают, что владелец исторического здания намеренно спланировал схему, чтобы обойти барьеры, мешающие ему снести памятник, и разместить на его месте более выгодные коммерческие площади. Активисты ОНФ просят Генпрокуратуру проверить владельца на наличие прямого умысла на снос здания еще на этапе согласования "проекта реставрации". Так, проектом предусматривается увеличение площади памятника более чем в четыре раза, возведение второго этажа в виде мансарды и углубление подвала для ведения там хозяйственной деятельности.

"Очевидно, что подобные планы подразумевают кардинальное изменение уникального здания, а это противоречит Федеральному закону", - отметили в ОНФ.

В связи с этим был создан проект на возведение пристроя. "Собственник получил задание на реставрацию, а затем – разрешение на строительство пристроя, заявив, что памятник, на самом деле, ветхий и без пристроя не обойтись. Далее дом был снесен под предлогом того, что сохранились целыми только две фасадные стены", - подчеркнули в ОНФ.

Объект культурного наследия, Дом Агапова,(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

Общественники просят Генпрокуратуру также проверить законность действий комитета охраны культурного наследия, согласовавшего работы.

В ОНФ подчеркнули, что в ходе работы были нарушены несущие конструкции здания, элементы отделки и декора, представляющие историческую ценность. Памятник культуры и истории, принадлежавший врачу-общественнику, полностью утрачен.

Объект культурного наследия, Дом Агапова,(2021)|Фото: ОНФ Челябинская область

"Народный фронт считает кощунством такое отношение к историческим объектам, в особенности – к дому врача, который организовал, по историческим данным, первую в городе службу неотложной помощи, а также вел активную волонтерскую деятельность, обучая бесплатно студентов-медиков. Необходимо привлечь виновных в уничтожении памятника к ответственности и обязать восстановить здание", - заявили в ОНФ.

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Теги: ОНФ, Генпрокуратура, Дом Агапова,



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