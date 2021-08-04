04 Августа 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Минфин раскритиковал уточненный экономический прогноз Минэка

В правительстве даже на уровне министерств не могут согласовать прогнозы по ключевым экономическим показателям. Прогнозы Минэкономразвития, профильного министерства, не критиковал только ленивый. Они расходятся с тем, что видит ЦБ, Госдума и Счетная палата. На этот раз отличающийся прогноз выпустило и Министерство финансов.

Минфин в лице замминистра Владимира Колычева сообщает вице-премьеру Дмитрию Григоренко в письме, что оценки Минэка из уточненного (!) в июле макропрогноза выглядят недостаточно обоснованными, пишут "Ведомости".

В Минфине считают, что экономика в 2021 году вырастет значительно больше, чем считает ведомство Решетникова – выше 4%.

Но при этом значительно выше 5% будет и инфляция, тогда как Минэкономразвития ожидает ее на уровне 5% по году.

Наконец, подчиненные Антона Силуанова не верят, что нефть в 2023-2024 гг. будет стоить на уровне $60,8 и $57,4. В Минфине считают, что это слишком оптимистичный взгляд.

Кроме этого Минфин обратил внимание на недостаточную детализированность уточненного прогноза Минэкономразвития. Сценарные условия функционирования экономики содержат исключительно верхнеуровневые показатели, на их основе сформировать прогнозы доходов федерального бюджета, в том числе по основным налогам и сборам, крайне затруднительно, пишет Колычев.

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Теги: минфин, критика, прогноз, минэкономразвития



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