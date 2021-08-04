В Тюменской области в аварии погибли два человека

В Уватском районе на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошли смертельная авария, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль "Тойота Авенсис" выехал на "встречку", где столкнулся с "Тойотой Королла". Погибли оба водителя, 51-летний водитель "Тойоты Авенсис", житель Нижневартовска, и 32-летний водитель второй иномарки, житель Башкортостана. 36- и 51-летние пассажиры "Тойоты Королла", жители Башкортостана, получили различные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Известно, что водитель "Тойоты Авенсис" в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Проезд по трассе свободен.