04 Августа 2021
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Политика За рубежом
Реджеп Эрдоган встречается с китайской делегацией (2017) | Фото: blog.sina.com.cn

Си Цзиньпин обменялся поздравлениями с Реджепом Эрдоганом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Эрдоган обменялись поздравительными посланиями по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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Си Цзиньпин отметил, что на протяжении этих пятидесяти лет китайско-турецкие отношения стабильно развиваются, а после установления отношений стратегического сотрудничества между двумя странами в 2010 году обмены и сотрудничество в различных областях продолжаются более упорядоченно. С прошлого года обе стороны поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией новой "коронной" пневмонии, в том числе сотрудничали в области использования вакцин, что углубило дружбу между двумя народами. "Я придаю большое значение развитию китайско-турецких отношений, и я готов работать с президентом Эрдоганом, чтобы использовать пятидесятую годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность понять и поддержать друг друга по вопросам, касающимся каждой из сторон, и ускорить согласование китайской и турецкой стратегий развития" - цитирует послание Сии Цзиньпина информагентство "Синьхуа".

Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что отношения между Турцией и Китаем имеют хорошую основу для взаимовыгодного развития. За последние полвека турецко-китайское сотрудничество в различных областях, таких как торговля, инвестиции, транспорт и туризм, достигло огромного развития. Обе страны развивают стратегическое сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Перед лицом эпидемии новой коронной пневмонии две страны объединились и помогли друг другу, чтобы защитить здоровье людей. Турция придает большое значение развитию двусторонних отношений и намерена продолжать стратегическое сотрудничество с Китаем.

Напомним, Пекин рассматривает Анкару как важного партнёра в регионе, а Реджеп Эрдоган был одним из главных гостей первого саммита "Пояса и пути". В то же время отношения между странами периодически ухудшаются из-за ситуации в Синьцзяне. В Турции считают уйгуров, коренное население региона, близким народом, подвергающимся давлению со стороны китайских властей, в КНР отстаивают точку зрения о том, что уйгуры входят в состав семьи народов Китая и любое внешнее вмешательство в синьцзянский вопрос недопустимо.

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Теги: Си, Эрдоган, Китай, Турция



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