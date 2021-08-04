В Прикамье будут судить хозяйку пансионата для пожилых людей, где умер постоялец

Ушло в суд уголовное дело в отношении пермячки, организовавшей пансионат для пожилых людей "Добрые руки", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Потерпевшими по делу признаны 16 пожилых людей. В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба потерпевшим судом по ходатайству следователя арестовано имущество, используемое обвиняемой для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму более 20 миллионов рублей.

Напомним, владелица пансионата наняла работников для ухода за постояльцами. Тех, кто не мог сам себя обслуживать и нуждался в лечении, курировали без медиков и других необходимых специалистов. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 12 постояльцев, один из них умер. Все пострадавшие госпитализированы в клиники.