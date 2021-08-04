В Екатеринбурге открылся передвижной музей "Поезд Победы"

В уральской столице начал свою работу уникальный передвижной музей "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны". Проект создан в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы в России. Уже с 3 августа жители и гости города могут зайти в поезд на железнодорожном вокзале "Екатеринбург-Пассажирский" и оказаться в обстановке тех лет, а полностью погрузиться в историю помогут не только сменяющиеся освещение, но и аудио-сопровождение и даже запахи.

"Это история, которую каждый должен знать, чтобы это никогда не повторялось. И обязательно нужно приводить сюда детей. Всем советую, и сам обязательно приду сюда с сыном, поскольку это то, что нужно видеть. Равнодушными отсюда не уходят", – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, всего в музее восемь вагонов, рассказывающие о первых днях войны, сражениях на фронте, спасении раненых в госпиталях, ужасах концлагерей и блокады Ленинграда. Более того, особенный акцент при создании музея был уделен развитию науки и техники в годы войны, благодаря чему гости смогут узнать, как был изобретен пенициллин. Финальной точкой станет экспозиция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

"Самое неизгладимое впечатление на меня произвели вагоны, посвященные блокаде Ленинграда и концлагерям. В целом прибытие "Поезда Победы" - уникальное для Свердловской области событие, хочется, чтобы как можно больше людей увидели эту экспозицию", – отметил руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения "народный фронт "За Россию" в Свердловской области, координатор Штаба общественной поддержки Жанна Рябцева.

Открылся музей еще в октябре 2020 г. и начал свой путь с Белорусского вокзала и только в этом году прибыл в Екатеринбург, в котором останется до 5 августа. Вход только предварительной регистрации на официальном сайте проекта. Это необходимо для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

"Этот поезд сделан для того, чтобы постоянно курсировать по сетям Российских железных дорог, останавливаясь в больших и малых городах. Иметь возможность показать так качественно визуализированное пространство того времени – это способ коснуться сердца ребенка, зафиксировать его внимание на тех событиях, которые тогда происходили. Дети не уйдут отсюда, не впечатлившись", – сказал начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников.