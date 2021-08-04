Бастрыкин потребовал доложить о расследовании незаконной охоты с курганским депутатом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о незаконной охоте в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, дело расследуется в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых человек. Всех подозревают в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

"По версии следствия, шестеро фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль", - отметили в ведомстве.

Работу по делу ведет СКР по Свердловской области, так как инцидент произошел в этом регионе.

Напомним, депутата Курганской облдумы Дениса Хахалова исключили из "Единой России" в связи с участием в охоте, где еще живого волка переезжали снегоходом и засовывали ему дуло ружья в пасть. О решении партии сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который назвал Хахалова "живодером".

Вскоре после этого курганский парламентарий досрочно сложил свои полномочия.