04 Августа 2021
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ружье, вещдок (2020) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании незаконной охоты с курганским депутатом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о незаконной охоте в Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, дело расследуется в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых человек. Всех подозревают в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

"По версии следствия, шестеро фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль", - отметили в ведомстве.

Работу по делу ведет СКР по Свердловской области, так как инцидент произошел в этом регионе.

Напомним, депутата Курганской облдумы Дениса Хахалова исключили из "Единой России" в связи с участием в охоте, где еще живого волка переезжали снегоходом и засовывали ему дуло ружья в пасть. О решении партии сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который назвал Хахалова "живодером".

Вскоре после этого курганский парламентарий досрочно сложил свои полномочия.

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Теги: Бастрыкин, СКР, Хахалов, охота, депутат



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