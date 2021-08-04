Генпрокуратура направила иск о взыскании с Абызова более $126 млн

Генпрокуратура РФ направила иск к экс-министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства.

Как считает ведомство, эти средства имеют сомнительное происхождение.

По данным "Коммерсанта", иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы 32 млрд рублей.

Установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram.

Однако из-за того, что проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом, а именно $126,5 млн долларов, подлежат возврату в Россию.

В октябре прошлого года суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе российского судопроизводства. Средства пойдут в доход государства.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, при поступлении на службу экс-чиновник скрыл сведения "о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами". Пять лет Абызов не декларировал это имущество.

Напомним, экс-министр был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.