04 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Челябинской области ликвидировали лесной пожар на площади 460 га

В Челябинской области ликвидировали лесной пожар в Брединском районе. Огонь был остановлен на площади 460 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Возгорание было обнаружено днем 3 августа на территории Кортубайского участкового лесничества. Пожар развивался по горельникам 2019 года. На тушении пожара были задействованы около 150 человек, 50 единиц техники, в том числе три бульдозера. Из-за пожара были эвакуированы дети из лагеря "Спутник".

Поздно вечером пожар был локализован, а к 9 утра полностью ликвидирован.

Сегодня дети смогут вернуться в лагерь и продолжить отдых.

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Теги: лесной пожар, пожар, МЧС,



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