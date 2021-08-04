В Челябинской области ликвидировали лесной пожар на площади 460 га

В Челябинской области ликвидировали лесной пожар в Брединском районе. Огонь был остановлен на площади 460 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Возгорание было обнаружено днем 3 августа на территории Кортубайского участкового лесничества. Пожар развивался по горельникам 2019 года. На тушении пожара были задействованы около 150 человек, 50 единиц техники, в том числе три бульдозера. Из-за пожара были эвакуированы дети из лагеря "Спутник".

Поздно вечером пожар был локализован, а к 9 утра полностью ликвидирован.

Сегодня дети смогут вернуться в лагерь и продолжить отдых.