Авиакомпания "Россия" предложила премии сотрудникам из-за забастовок

Дочка "Аэрофлота", авиакомпания "Россия" предложила членам экипажей воздушных судов премии "за лояльность" в размере 25 тыс. руб.

Уведомление об этом разослано сотрудникам перевозчика. Отмечается, что в августе авиакомпания ожидает увеличения объема перевозок при одновременном дефиците членов экипажей. "Россия" просит своих сотрудников проявить "лояльность" в отношении авиакомпании и "быть доступными для планирования в период с 5 августа по 10 сентября 2021 года в течение 31 календарного дня". За это перевозчик обещает премии.

Ранее стало известно о задержках рейсов "России" из-за забастовок членов бортэкипажей, связывая их с большой нагрузкой на работников. По некоторым данным, авиакомпания вынуждена ставить двух бортпроводников вместо трех-четырех, а на дальнемагистральные направления — восемь человек, при минимуме в десять. Бортпроводники жалуются на низкие зарплаты и постоянные переработки.

Пилоты отказываются от рейса, если есть недокомплект бортпроводников. На паре маршрутов, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось, "Россия" получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта.

Перевозчик готов начать полеты с 9 августа.