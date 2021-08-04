Захваченное в Оманском заливе судно идет в сторону Ирана

Неизвестные, захватившие в Оманском заливе танкер под флагом Панамы, приказали экипажу Asphalt Princess следовать в иранские территориальные воды.

Как передает BBC, в настоящее время судно направляется в сторону Ормузского пролива. Танкер принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае.

В 2019 году танкер Riah, принадлежавший данной компании, был захвачен иранскими военнослужащими, напомнила телекомпания.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере четыре корабля "потеряли контроль над рулевым управлением". Также стало известно о взрыве на одном из судов.