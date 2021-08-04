04 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
(2004) |

Захваченное в Оманском заливе судно идет в сторону Ирана

Неизвестные, захватившие в Оманском заливе танкер под флагом Панамы, приказали экипажу Asphalt Princess следовать в иранские территориальные воды.

Как передает BBC, в настоящее время судно направляется в сторону Ормузского пролива. Танкер принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае.

В 2019 году танкер Riah, принадлежавший данной компании, был захвачен иранскими военнослужащими, напомнила телекомпания.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере четыре корабля "потеряли контроль над рулевым управлением". Также стало известно о взрыве на одном из судов.

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Теги: судно, танкер, захват



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Ранее 03.08.2021 20:31 Мск СМИ сообщили о возможном захвате нескольких судов в Оманском заливе


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