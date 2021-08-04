04 Августа 2021
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Происшествия Приволжский ФО
лесной пожар тушение (2015) | Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области

В Оренбурге подготовили пункт эвакуации из-за лесных пожаров

Подготовлен пункт временного размещения из-за двух лесных пожаров под Оренбургом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по Оренбургской области, он рассчитан на тысячу мест.

Пожар на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался 1 августа. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем инициировано уголовное дело. 3 августа под Оренбургом возник еще один лесной пожар вблизи поселка 9 января. После этого был введен режим ЧС.

В регионе развернут межведомственный штаб.

Тем временем, синоптики Уралгидрометцентра объявили предупреждение неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, связанных со смогом.

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Теги: Оренбург, пожары, лес



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