В Оренбурге подготовили пункт эвакуации из-за лесных пожаров

Подготовлен пункт временного размещения из-за двух лесных пожаров под Оренбургом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по Оренбургской области, он рассчитан на тысячу мест.

Пожар на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался 1 августа. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем инициировано уголовное дело. 3 августа под Оренбургом возник еще один лесной пожар вблизи поселка 9 января. После этого был введен режим ЧС.

В регионе развернут межведомственный штаб.

Тем временем, синоптики Уралгидрометцентра объявили предупреждение неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, связанных со смогом.