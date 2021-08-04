Проценко назвал один из способов блокирования мутаций COVID-19

Вакцинация от COVID-19 является одним из путей блокирования распространения мутаций коронавируса.

Как заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых разновидностей вируса. Как считает медик,мутация вируса является его естественной эволюцией.

Также Проценко отметил, что 68% сотрудников больницы прошли вакцинацию от коронавируса, передает "Комсомольская правда".

Тем временем, врачи полагают, что пациент, перенесший коронавирус, может сразу после выздоровления заразиться другим штаммом и заболеть снова.