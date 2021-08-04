ЦИК заявил о новом оффшоре у Грудинина

Центризбирком России предоставил Верховному суду сведения о появлении новой офшорной компании у директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время заседания по жалобе на исключение Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы депутатов в Госдуму, согласно полученным комиссией данным, с сентября 2020 года директор совхоза снова стал владельцем акций ранее ликвидированной компании.

Как заявили юристы Грудинина, идя на выборы, он ликвидировал компанию, но она возобновила деятельность без его участия в суде Белиза, сообщает ТАСС.

Напомним, Грудинина отстранили после жалобы в прокуратуру и ЦИК его бывшей жены, которая сообщила о якобы имеющемся у ее экс-супруга незакрытом счете в иностранном банке. На этом основании Центризбирком отстранил Грудинина от выборов в Госдуму. В КПРФ назвали это решение "политическими репрессиями" и объявили об акциях в поддержку Грудинина.

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