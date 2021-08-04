По данным "Вектора", меньше 1% привитых заболевает коронавирусом

Менее 1% получивших вакцины от коронавируса российского производства заболевает после укола их вторым компонентом.

Как сообщает научный центр "Вектор", через 21 день после завершения вакцинации "Спутником V" заболело 0,66% привитых, "ЭпиВакКороной" — 0,59%, "Ковиваком" — 0,27%, сообщает ТАСС.

Ранее стали известны данные по вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге, а также о количестве заболевших после прививки. Оказалось, что заболело около 1,7% вакцинированных.