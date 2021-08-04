04 Августа 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

По данным "Вектора", меньше 1% привитых заболевает коронавирусом

Менее 1% получивших вакцины от коронавируса российского производства заболевает после укола их вторым компонентом.

Как сообщает научный центр "Вектор", через 21 день после завершения вакцинации "Спутником V" заболело 0,66% привитых, "ЭпиВакКороной" — 0,59%, "Ковиваком" — 0,27%, сообщает ТАСС.

Ранее стали известны данные по вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге, а также о количестве заболевших после прививки. Оказалось, что заболело около 1,7% вакцинированных.

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Теги: вакцина, коронавирус



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