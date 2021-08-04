04 Августа 2021
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Политика В России
исследовательское судно Профессор Молчанов лед арктика (2012) | Фото: delovoj.livejournal.com

ФСБ: эстонский консул интересовался закрытыми планами РФ в Арктике

Консул Эстонии Март Лятте, который был задержан при получении "материалов закрытого характера", интересовался закрытыми сведениями о планах России в Арктике.

Как заявили в ФСБ РФ, для этого Лятте несколько раз встречался с россиянином. В ходе встречи дипломат "проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", сообщает ТАСС.

Как следует из видео, опубликованного оперативниками, неназванный мужчина рассказывает собеседнику, что у него есть "план реализации госполитики" и "действующий указ президента о политике в арктической зоне".

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лятте объявлен persona non grata. Она также прокомментировала заявление МИД Эстонии на счет "провокационности и незаконности" действий российских силовиков.

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Теги: ФСБ, Эстония, Арктика



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