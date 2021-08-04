04 Августа 2021
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Российский футбольный союз, РФС (2016) | Фото: championat.com

РФС просит о переносе матчей шестого тура чемпионата России

Российский футбольный союз попросил руководство Российской премьер-лиги перенести матчи шестого тура чемпионата России.

Инициатива исходила от главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина. Матчи шестого тура должны пройти 28–29 августа, а 1 сентября российская сборная в квалификации к чемпионату мира проведет игру в Москве против команды Хорватии, сообщает ТАСС.

Ранее Карпин озвучил главную задачу сборной на текущий момент – выйти на Чемпионат мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре. Ближайший матч отборочного этапа национальная команда проведёт уже 1 сентября против сборной Хорватии.

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Теги: РФС, футбол



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