Биржевые цены на бензин и газ обновили исторические максимумы

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 0,3%, до рекордных 57,602 тыс. руб. за тонну.

По данным биржи, стоимость сжиженных углеводородных газов выросла на 1,3%, до 43,399 тыс. руб. за тонну.

Стоимость дизельного топлива за день прибавила 0,2%, до 51,48 тыс. руб. за тонну. Бензина Аи-95 упал в цене на 0,2%, до 58,75 тыс. руб. за тонну.

Ранее Минэнерго обратилось в правительство РФ с предложением в ускоренном порядке ввести запрет экспорта бензина.

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