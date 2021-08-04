Избирком Пскова снял с выборов в заксобрание Льва Шлосберга

Избирательная комиссия Псковской области сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера регионального отделения партии "Яблоко", действующего народного избранника Льва Шлосберга и его соратника по партии Николая Кузьмина.

Как сообщает пресс-служба "Яблока", это произошло из-за их причастности к деятельности экстремистской организации. Шлосберг и Кузьмин участвовали в одном из митингов, организованных Фондом борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Мосгорсудом экстремистской организацией). Речь может идти о митинге 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

Ранее Шлосберг опубликовал открытое письмо к главе партии Григорию Явлинскому.

Он подверг критике статью господина Григория Явлинского об Алексее Навальном и отметил, что точка зрения Явлинского автоматически воспринимается как официальная позиция партии, хотя о публикации статьи заранее не знал никто из партийного руководства.