04 Августа 2021
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Политика СЗФО
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Избирком Пскова снял с выборов в заксобрание Льва Шлосберга

Избирательная комиссия Псковской области сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера регионального отделения партии "Яблоко", действующего народного избранника Льва Шлосберга и его соратника по партии Николая Кузьмина.

Как сообщает пресс-служба "Яблока", это произошло из-за их причастности к деятельности экстремистской организации. Шлосберг и Кузьмин участвовали в одном из митингов, организованных Фондом борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Мосгорсудом экстремистской организацией). Речь может идти о митинге 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

Ранее Шлосберг опубликовал открытое письмо к главе партии Григорию Явлинскому.

Он подверг критике статью господина Григория Явлинского об Алексее Навальном и отметил, что точка зрения Явлинского автоматически воспринимается как официальная позиция партии, хотя о публикации статьи заранее не знал никто из партийного руководства.

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Теги: избирком, псков, выборы, заксобрание



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